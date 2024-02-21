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13:48, 21 февраля 2024Бывший СССР

В России по запросу Армении задержали гражданина Азербайджана

Посольство Азербайджана: по запросу Армении в Москве задержали азербайджанца

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Москве, в аэропорту Домодедово, по запросу Армении был задержан гражданин Азербайджана. Об этом сообщило посольство Азербайджана в России.

«Сегодня ночью в московском аэропорту Домодедово по запросу Армении был задержан гражданин Азербайджана Кямиль Зейналлы. Запрос был инициирован в рамках межгосударственного договора стран-участников СНГ», — говорится в сообщении.

После появления информации о задержании гражданина республики в аэропорт отправились консул и вице-консул, которые находятся рядом с задержанным. К нему также прибыл адвокат, приглашенный посольством.

В январе стало известно, что в Азербайджане задержали гражданина Франции Мартина Райана по подозрению в шпионаже. Посол республики во Франции Лейла Абдуллаева рассказала, что француз был задержан 4 декабря по «подозрению в осуществлении шпионских действий».

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      Александр Курбатов
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