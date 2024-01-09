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15:17, 9 января 2024Бывший СССР

В Азербайджане задержали француза по подозрению в шпионаже

Посол Азербайджана Абдуллаева: француз Райан задержан по подозрению в шпионаже

Фото: Jens Schlueter / Reuters

В Азербайджане задержали французского гражданина Мартина Райана по подозрению в шпионаже. Об этом сообщила посол республики во Франции Лейла Абдуллаева, передает Reuters.

Посол рассказала, что француз был задержан 4 декабря по «подозрению в осуществлении шпионских действий».

По словам Абдуллаевой, в Баку распорядились задержать Райана на четыре месяца и уведомили об этом Париж. Министерство иностранных дел (МИД) Франции не прокомментировало ситуацию.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что Баку приглашал Париж помочь расследовать деятельность французской агентурной сети в Азербайджане, но не получил ответа на предложение.

Незадолго до этого Азербайджан объявил персонами нон грата двух сотрудников французского посольства и предписал им покинуть страну в течение 48 часов.

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      Алевтина Запольская
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