В России попросили ускорить проверку блогера Хасбика на антисемитизм

Правозащитники обратились в прокуратуру из-за долгой проверки блогера Хасбика

Правозащитник Александр Морозов обратился в прокуратуру Дагестана из-за долгой проверки популярного российского блогера Хасбуллы Магомедова, известного как Хасбик, на антисемитизм и призывы к беспорядкам. Об этом пишет Mash в Telegram.

Сообщается, что Морозова не устроил срок работы по заявлению, поданному в октябре 2023 года. В нем требовали завести на Магомедова уголовное дело по статье об экстремизме и разжигании ненависти после того, как тот опубликовал в своих соцсетях посты, направленные против граждан Израиля в Дагестане.

Правозащитник заявил, что полиция не предпринимает действий для решения сложившейся ситуации, и попросил ускорить проверку. Он также призвал признать действия Хасбика незаконными.

О том, что Генпрокуратура проверит Хасбика после постов в его соцсетях, стало известно в октябре 2023 года. Уточнялось, что он опубликовал в своих соцсетях пост со словами «Мы против еврейских беженцев», а также призывал не обслуживать граждан Израиля в заведениях и не сдавать им жилье. По мнению автора обращения в прокуратуру, это могло спровоцировать беспорядки в Дагестане.

29 октября в аэропорт Махачкалы прибыли агрессивно настроенные мужчины, узнавшие, что туда прибывает самолет из Израиля. Сообщалось, что они проникли на взлетно-посадочную полосу, а также в служебные помещения, чтобы найти прибывших из Израиля. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.