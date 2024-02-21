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20:24, 21 февраля 2024Россия

В России появится система СМС-оповещений об опасности в школах

В Росгвардии заявили о создании системы СМС-оповещений об опасности в школах

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В России появится система СМС-оповещений об опасностях в школах. Об этом сообщил первый заместитель начальника главного управления вневедомственной охраны Росгвардии Александр Парфенчик, пишет ТАСС.

По его словам, система личной безопасности разрабатывается Росгвардией совместно с Минпросвещения. Подобная разработка позволит передавать сигнал в подразделения вневедомственной охраны, а также рассылать его по СМС находящимся в учебном учреждении и рядом с ним.

Парфенчик добавил, что разработка будет продолжена, в том числе и в рамках отдельных поручений.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что охрана в школах не должна быть бутафорной, обеспечивать ее обязаны профессиональные люди, проходящие курсы специальной подготовки. Кроме того, необходимо обеспечить финансирование безопасности школ.

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