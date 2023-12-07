В Госдуме предложили способ обеспечить охрану школ после стрельбы в Брянске

Депутат Хамзаев призвал обеспечить полноценную охрану школ

Охрана в школах не должна быть бутафорной, обеспечивать ее обязаны профессиональные люди, проходящие курсы специальной подготовки. Кроме того, необходимо обеспечить финансирование безопасности школ. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

«Формат, когда в школе работает охранник, которого самого надо охранять, — это бутафория. Детей должны охранять так же, как в больницах, профессиональные люди. Не пенсионеры, а те, кто быстро реагирует, кто проходит специальные курсы физической подготовки», — подчеркнул депутат.

В случае со стрельбой в Брянске, по его словам, вопросы возникают к тому, как ребенок смог пронести ружье в школу. Ответственность за это, как считает Хамзаев, лежит на руководстве школы.

«Конечно, они опять будут отпираться, говоря о том, что не хватает бюджета. Поэтому должно быть федеральное финансирование безопасности школ, постоянные проверки. Необходимо организовать полноценную охрану. Потому что охрана — это не просто открыть и закрыть дверь и разгадывать кроссворды», — заключил политик.

Утром 7 декабря ученица 8 «А» класса пришла в школу с помповым ружьем отца, которое было спрятано в тубусе. Она зашла на урок биологии и начала стрелять по одноклассникам. Отец девочки задержан и доставлен на допрос. Следователи устанавливают, как дробовик попал в руки его дочери.

Основная версия произошедшего — конфликт среди школьников.

