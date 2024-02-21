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09:18, 21 февраля 2024Россия

В России предложили отменить одно положение Конституции

На Урале предложили отменить установленный Конституцией запрет на идеологию

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Отменить одну из конституционных норм предложили в Свердловской области. Подробнее об инициативе рассказывает издание Ura.ru, в редакцию которого поступила статья местных чиновников.

Авторами предлагаемых изменений выступили советник главы Свердловской области Анатолий Гайда и заместитель руководителя аппарата губернатора Вадим Дубичев. В публикации они предлагают отменить установленный Конституцией запрет на государственную идеологию.

Гайда и Дубичев пишут, что нормы основного российского закона «пронизаны идеологическим содержанием». В связи с этим они считают необходимым изъять из Конституции пункт 2 статьи 13, который запрещает установление государственной идеологии.

Предлагаемые чиновниками изменения подразумевают особый порядок их утверждения. Для исключения положения о запрете идеологии, согласно самой Конституции, пришлось бы созывать Конституционное собрание и разрабатывать проект новой Конституции.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко выступила против единой идеологии в Конституции. По ее словам, заявления о том, что в России должна быть какая-либо идеология являются «модным философским трендом». Необходимости внесения изменений в основной закон нет, добавила она.

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      Алан Босиков
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