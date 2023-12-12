Матвиенко выступила против единой идеологии в Конституции

Спикер Совфеда Матвиенко заявила, что единая идеология не нужна в Конституции

Единая идеология в Конституции не нужна, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Об этом она заявила в ходе интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову.

«Если вы имеете в виду единую, общегосударственную, политическую идеологию, которой должны подчиняться все, то я против того, чтобы такая идеология была зафиксирована в Конституции», — сказала сенатор.

По ее словам, заявления о том, что в России должна быть какая-либо идеология являются «модным философским трендом». Своим актуальным содержанием основной закон говорит об отсутствии необходимости внесения в него изменений, отметила она.

Прописать в Конституции госидеологию предложил председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин.

Аналогичное предложение до этого выдвигал министр юстиции Константин Чуйченко. В мае он заявлял, что положений о запрете государственной идеологии нет в конституциях ни одной страны мира. «Только Россия в свое время по совету наших так называемых партнеров взяла на себя эти "повышенные обязательства"», — заявлял он.

Пересмотреть положения первой главы Конституции, где содержится принцип идеологического разнообразия, Федеральное Собрание не может. Для этого созывается Конституционное Собрание (КС), которое разрабатывает проект новой Конституции или подтверждает неизменность положений основного закона государства. В первом случае КС должно двумя третями голосов вынести проект на всенародное голосование. Впоследствии для изменения Конституции нужно, чтобы в голосовании приняли участие более половины избирателей. Из этого числа более половины должны проголосовать за принятие новой Конституции.