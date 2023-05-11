В Минюсте заявили о необходимости решить вопрос с запретом госидеологии в Конституции. Зачем это нужно?

Глава Минюста Чуйченко: необходимо решить вопрос с запретом госидеологии в Конституции

Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил о необходимости решить вопрос с положением о запрете государственной идеологии, который прописан в Конституции страны. С таким предложением он выступил на XI Петербургском международном юридическом форуме.

Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной Статья 13 Конституции России

Глава Минюста подчеркнул, что подобных положений нет в конституциях ни одной страны мира. «Только Россия в свое время по совету наших так называемых партнеров взяла на себя эти "повышенные обязательства"», — заявил он.

В советской Конституции в качестве государственной идеологии был закреплен марксизм-ленинизм

Министр напомнил, что положение о запрете государственной идеологии пришло на смену статье 6 Конституции СССР, которая была основой существовавшей в Советском Союзе однопартийной системы, провозглашая коммунистическую партию «руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций». По мнению Чуйченко, этим частично объясняется введенный в России после распада СССР запрет на государственную идеологию.

Также Конституцией 1977 года марксизм-ленинизм был закреплен в качестве официальной идеологии Советского Союза.

Вооруженная марксистско-ленинским учением, коммунистическая партия определяет генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный, научно обоснованный характер его борьбе за победу коммунизма Статья 6 Конституции СССР 1977 года

Отменить запрет на государственную идеологию можно только через созыв Конституционного Собрания

Согласно статье 135 российской Конституции, положения глав 1, 2 и 9 не могут быть изменены путем внесения поправок Федеральным Собранием. Статья 13 входит в первую главу Основного закона страны.

Это значит, что для ее пересмотра требуется поддержка трех пятых от общего числа сенаторов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, а затем — созыв Конституционного Собрания, которое и должно принимать решение об изменении документа.

Конституционное Собрание либо подтверждает неизменность Конституции Российской Федерации, либо разрабатывает проект новой Конституции Российской Федерации, который принимается Конституционным Собранием двумя третями голосов от общего числа его членов или выносится на всенародное голосование. При проведении всенародного голосования Конституция Российской Федерации считается принятой, если за нее проголосовало более половины избирателей, принявших участие в голосовании, при условии, что в нем приняло участие более половины избирателей Статья 135 Конституции России

Ранее в Конституцию 1993 года уже вносились изменения

Действующая Конституция России была принята на референдуме 12 декабря 1993-го и вступила в силу 25 декабря того же года. Она заменила принятую в 1978 году Конституцию РСФСР. Конституция СССР 1977 года утратила силу в связи с распадом государства в 1991 году.

Наиболее значительные изменения в Основной закон были внесены по итогам общероссийского голосования 1 июля 2020 года. Поправки, касающиеся полномочий различных органов власти и выборных должностей, вступили в силу спустя три дня.

В последний раз поправки вносились в российскую Конституцию осенью 2022 года в связи с вхождением в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.