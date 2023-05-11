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15:47, 11 мая 2023Россия

В Минюсте захотели решить вопрос с одной статьей Конституции

Глава Минюста заявил о необходимости решить вопрос с запретом госидеологии в Конституции

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Глава Минюста Константин Чуйченко заявил о необходимости решить вопрос с положением в 13 статье Конституции России, запрещающим государственную идеологию. Об этом он сообщил на XI Петербургском международном юридическом форуме, пишет ТАСС.

Согласно 13 статье Конституции, «никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной». Чуйченко напомнил, что она сменила статью 6 конституции Советского Союза, в которой говорилось, что ядром политической силы страны является Компартия. По его мнению, этим частично объясняется запрет на госидеологию.

Глава Минюста подчеркнул, что подобных положений нет в конституциях ни одной страны мира. «Только Россия в свое время по совету наших так называемых партнеров взяла на себя эти "повышенные обязательства"», — заявил он.

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Константин Лысяков
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