Бастрыкин заявил о необходимости ввести в России государственную идеологию

Глава СК Бастрыкин: в Конституции РФ нужно прописать государственную идеологию

В России должна появиться государственная идеология. Изменить одну из основ конституционного строя предложил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин, которого цитирует РИА Новости.

На состоявшемся 22 ноября пленарном заседании конференции «Державинские чтения» глава СК заявил, что работа над основным законом государства должна быть продолжена.