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19:28, 21 февраля 2024Россия

В России вспыхнула машина с оставленными матерью детьми и попала на видео

В Красноярске прохожие спасли двух детей из загоревшейся машины

В Красноярске во дворе жилого дома вспыхнула машина с двумя мальчиками в возрасте двух и семи лет внутри. Об этом пишет региональное МВД в Telegram.

По информации ведомства, 37-летняя россиянка припарковала автомобиль «Нива» на улице Молокова, а сама отошла к знакомым, оставив сыновей одних и не заглушив двигатель. В результате машина загорелась. Детям помогли спастись прохожие. Как сообщили в полиции, младший мальчик получил ожоги, старший ребенок не пострадал.

Полыхающая машина попала на видео, которое опубликовал Telegram-канал Kras Mash. На записи видна полностью объятая огнем «Нива», которую тушат прибывшие на место пожарные. Детей в автомобиле на тот момент уже не было.

Ранее в Тарусском районе Калужской области 47-летний житель Москвы и его 16-летняя дочь заживо сгорели в BMW X6 из-за взрыва баллона с газом в багажнике. Как стало известно, пламя мгновенно распространилось по салону, однако супруга россиянина успела выбраться из автомобиля.

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      Константин Лысяков
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