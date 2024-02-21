В России захотели по-новому бороться с глобальной проблемой

В России реализуют проект по сокращению выбросов парниковых газов

В России собрались отрегулировать создание лесоклиматических проектов, сообщает РБК со ссылкой на документ, который был одобрен в понедельник, 19 февраля, на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Документ вводит определение понятия «лесоклиматический проект». Это проекты, направленные на сокращение выбросов парниковых газов и увеличение их поглощения. Они могут быть реализованы как в лесах, так и на землях, к ним не относящихся.

Проект может предусматривать мероприятия по охране лесов от пожаров, защите от болезней и вредителей, а также воспроизводству лесов и лесоразведению. Они будут реализованы на добровольных началах.

Исполнителю потребуется заключить соглашение с Рослесхозом. В течение пяти лет исполнитель будет обязан внести сведения о проекте в реестр углеродных единиц. Затем не реже чем раз в пять лет он должен представлять результаты мониторинга параметров реализации проекта.

Ранее стало известно, что ученые начнут разрабатывать систему «Кадастр парниковых газов Красноярского края», которая сможет автоматически определять основные загрязнители атмосферы на уровне муниципалитетов. Она также сможет оценивать потенциал нейтрализации выбросов местными лесами.