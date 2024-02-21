В России заявили о наличии средств для противодействия иностранным спецслужбам

Сенатор Перминов: Россия может противодействовать иностранным спецслужбам

У России есть все необходимые средства для противодействия иностранным спецслужбам. Об этом заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов. Так он прокомментировал вскрытие в Херсонской области работы «Британского совета».

По словам политика, Запад продолжает вести против России гибридную войну. Этот факт подтверждают попытки иностранных спецслужб наладить работу на территории страны, утверждает он.

В связи с этим у Запада «не существует никаких правил приличия, руки развязаны» в стремлении навредить России, сказал Перминов. На этом фоне задачей Москвы является сорвать эти планы, подчеркнул он. «Нам переживать не стоит, мы работаем, и мы обязательно победим», — заключил сенатор.

21 февраля ФСБ заявила, что правительственная британская организация «Британский совет» осуществляла разведку на территории Херсонской области в интересах Украины. Работа велась под прикрытием сотрудничества в культурной и образовательной сферах.