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09:51, 21 февраля 2024Россия

В российском регионе четыре человека пострадали при обрушении портового крана

В порту Самары обрушился портовый кран, есть пострадавшие

Кадр: Telegram-канал Александра Хинштейна

В Самаре рухнул портовый кран, в результате чего три человека попали в больницу, еще одного спасти не удалось. Видеозапись опубликовал депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram.

На кадрах, снятых камерой наблюдения в самарском речном порту, кран заваливается на бок, поднимая облако пыли и снега.

По предварительным данным, к ЧП привела попытка распились металлическую конструкцию крана на металлолом, отметил Хинштейн. Он подчеркнул, что распил имущества речного порта происходит «на глазах у региональных властей» и выразил надежду на объективное расследование.

Ранее в Новосибирске башенный кран упал на припаркованные автомобили, в результате чего одного человека спасти не удалось. Им оказалась крановщица, которая в момент ЧП находилась в кабине. Повреждения получили по меньшей мере восемь машин.

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      Алан Босиков
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