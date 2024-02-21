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13:03, 21 февраля 2024Путешествия

В самолете с россиянами на борту произошла утечка кислорода

В летевшем из Баку в Москву самолете произошла утечка кислорода

Фото: Unsplash

В самолете авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» с россиянами на борту произошла утечка кислорода. Об этом пишет Telegram-канал Avivaincident.

Непредвиденная ситуация случилась с пассажирским лайнером, летевшим из Баку в Москву во вторник, 20 февраля. «На эшелоне 360 экипаж сообщил об утечке кислорода на борту и запросил снижение до эшелона 110», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что командир воздушного судна не объявлял сигнал бедствия. В результате самолет благополучно приземлился в столичном аэропорту Домодедово. Никто из пассажиров не пострадал.

Ранее в феврале летевший из Москвы в Самарканд самолет с россиянами на борту резко сменил курс и сел в другом месте из-за непогоды. Инцидент произошел с пассажирским лайнером авиакомпании Uzbekistan Airways в понедельник, 19 февраля. Командир воздушного судна принял решение следовать в запасную авиагавань из-за неблагоприятных метеоусловий в Самарканде.

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      Фариза Бацазова
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