Летевший в Самарканд самолет с россиянами сменил курс и сел в другом месте

Летевший из Москвы в Самарканд самолет сел в Ташкенте из-за непогоды

Летевший из Москвы в Самарканд самолет с россиянами на борту резко сменил курс и сел в другом месте из-за непогоды. Об этом сообщается в Telegram-канале Uzbekistan Airports.

Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером авиакомпании Uzbekistan Airways в понедельник, 19 февраля. Командир воздушного судна принял решение следовать в запасную авиагавань из-за неблагоприятных метеоусловий в Самарканде.

Отмечается, что в аэропорту узбекского города наблюдалась низкая видимость. В результате самолет приземлился в воздушной гавани столицы страны — Ташкента. Никто из пассажиров не пострадал.

Ранее в феврале неизвестные обстреляли самолет авиакомпании Wings Air с пассажирами на борту в Индонезии. Инцидент произошел с воздушным судном во время захода на посадку в аэропорту Голиат Ноп Декай в индонезийской провинции Папуа-Пегунунган. Выстрелы, сделанные из стрелкового оружия, пробили фюзеляж лайнера.