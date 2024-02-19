Неизвестные обстреляли самолет с пассажирами на борту

Неизвестные обстреляли пассажирский самолет Wings Air в Индонезии

Неизвестные обстреляли самолет авиакомпании Wings Air с пассажирами на борту в Индонезии. Об этом пишет Telegram-канал AviaNews.

Непредвиденная ситуация произошла с воздушным судном во время захода на посадку в аэропорту Голиат Ноп Декай в индонезийской провинции Папуа-Пегунунган. Отмечается, что выстрелы, сделанные из стрелкового оружия, пробили фюзеляж лайнера.

Правоохранители начали расследование инцидента в попытке найти виновных. В стрельбе по гражданскому самолету власти обвиняют местных «повстанцев» — Национально-освободительную армию Западного Папуа. Именно она была причастна к похищению в 2023 году новозеландского пилота Филипа Мертенса.

Ранее в феврале индонезийские папуасы-сепаратисты пообещали освободить новозеландского пилота Филиппа Мертенса, взятого в плен год назад. Начальник генерального штаба Освободительной армии Республики Западное Папу, сообщил, что летчик будет отпущен из плена «в целях защиты прав человека».

