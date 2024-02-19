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13:24, 19 февраля 2024Путешествия

Неизвестные обстреляли самолет с пассажирами на борту

Неизвестные обстреляли пассажирский самолет Wings Air в Индонезии
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Неизвестные обстреляли самолет авиакомпании Wings Air с пассажирами на борту в Индонезии. Об этом пишет Telegram-канал AviaNews.

Непредвиденная ситуация произошла с воздушным судном во время захода на посадку в аэропорту Голиат Ноп Декай в индонезийской провинции Папуа-Пегунунган. Отмечается, что выстрелы, сделанные из стрелкового оружия, пробили фюзеляж лайнера.

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24 апреля 2022

Правоохранители начали расследование инцидента в попытке найти виновных. В стрельбе по гражданскому самолету власти обвиняют местных «повстанцев» — Национально-освободительную армию Западного Папуа. Именно она была причастна к похищению в 2023 году новозеландского пилота Филипа Мертенса.

Ранее в феврале индонезийские папуасы-сепаратисты пообещали освободить новозеландского пилота Филиппа Мертенса, взятого в плен год назад. Начальник генерального штаба Освободительной армии Республики Западное Папу, сообщил, что летчик будет отпущен из плена «в целях защиты прав человека».

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      Фариза Бацазова
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