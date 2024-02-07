Папуасы-сепаратисты пообещали освободить взятого в плен год назад пилота

Индонезийские папуасы пообещали освободить взятого в плен пилота Мертенса

Индонезийские папуасы-сепаратисты пообещали освободить новозеландского пилота Филиппа Мертенса, взятого в плен год назад. Об этом сообщает The Guardian.

Начальник генерального штаба Освободительной армии Республики Западное Папуа Терианус Сатто заявил, что Мертенс будет отпущен из плена «в целях защиты прав человека». Точный срок освобождения пилота он не назвал.

В понедельник, 5 февраля, правительство Новой Зеландии обратилось к повстанцам с призывом отпустить Мертенса на свободу, уточняет источник. Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс заявил, что продолжающееся задержание пилота не отвечает ничьим интересам.

Сепаратисты, которые хотят провозгласить провинцию Западное Папуа независимой от Индонезии, похитили Мертенса после того, как он посадил самолет авиакомпании Susu Air в отдаленном аэропорту Паро в горном районе Ндуга 7 февраля 2023 года. При этом повстанцы отпустили пятерых пассажиров, которые были коренными жителями. Позже выяснилось, что захвативший в плен пилота лидер повстанцев оказался террористом.