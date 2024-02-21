Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:24, 21 февраля 2024Ценности

В сети высмеяли новый выход Селены Гомес в свет фразой «съела своего парня»

Фото: Jeffrey Mayer / Globallookpress.com

Пользователи сети высмеяли новый выход американской певицы и актрисы Селены Гомес в свет. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

31-летняя знаменитость была замечена в Париже, когда она направлялась в ресторан. Так, на размещенных фото девушка запечатлена в черном облегающем атласном платье с расклешенной юбкой, капроновых колготках и остроносых туфлях на шпильке. Кроме того, она повязала на голову длинный платок и нанесла на губы красную помаду.

Многие читатели портала не оценили внешний вид исполнительницы и раскритиковали ее следующими фразами: «В последнее время она выглядит ужасно», «Возможно, она съела своего парня», «Раньше у нее было хоть какое-то чувство стиля», «Она как будто постарела на 10 лет и потолстела на столько же», «Ее покусал рой пчел?», «Селена ест круассан по пути на ужин».

Ранее Селена Гомес снялась в откровенном виде. Тогда позировала перед камерой в белой майке на тонких бретелях, отказавшись от бюстгальтера и частично продемонстрировав грудь.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Запорожская АЭС отключена от последней внешней линии электропередачи. ВСУ продолжают обстреливать ее

      Угрожавший ножом полицейским россиянин пойдет под суд

      В сети высмеяли новый выход Селены Гомес в свет фразой «съела своего парня»

      В России появится система СМС-оповещений об опасности в школах

      Жена добровольца из «Шторм Z» недосчиталась денег на его карте и забила тревогу

      Украинские войска нанесли удар по больнице в Донецке

      Единственные титановые подлодки ВМФ России модернизируют

      Путин назвал Россию одной из ведущих спортивных держав мира

      Иностранца осудят за совершенную девять лет расправу над россиянкой

      Раскрыто место съемок «Бегущего по лезвию 2099»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше