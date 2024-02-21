В сети высмеяли новый выход Селены Гомес в свет фразой «съела своего парня»

Пользователи сети высмеяли новый выход американской певицы и актрисы Селены Гомес в свет. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

31-летняя знаменитость была замечена в Париже, когда она направлялась в ресторан. Так, на размещенных фото девушка запечатлена в черном облегающем атласном платье с расклешенной юбкой, капроновых колготках и остроносых туфлях на шпильке. Кроме того, она повязала на голову длинный платок и нанесла на губы красную помаду.

Многие читатели портала не оценили внешний вид исполнительницы и раскритиковали ее следующими фразами: «В последнее время она выглядит ужасно», «Возможно, она съела своего парня», «Раньше у нее было хоть какое-то чувство стиля», «Она как будто постарела на 10 лет и потолстела на столько же», «Ее покусал рой пчел?», «Селена ест круассан по пути на ужин».

Ранее Селена Гомес снялась в откровенном виде. Тогда позировала перед камерой в белой майке на тонких бретелях, отказавшись от бюстгальтера и частично продемонстрировав грудь.