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09:11, 20 февраля 2024Ценности

Селена Гомес снялась без бюстгальтера

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская певица и актриса Селена Гомес снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

31-летняя знаменитость позировала перед камерой в белой майке на тонких бретелях, отказавшись от бюстгальтера и частично продемонстрировав грудь.

Фото: @selenagomez

Артистка сделала мейкап в нейтральных оттенках и заплела темные волосы в косу. В качестве аксессуаров Гомес выбрала массивные золотые серьги необычной формы.

Ранее в феврале Селена Гомес показала внешность без макияжа. Знаменитость позировала на деревянной террасе на фоне растительности, надев твидовый пиджак в серо-белую клетку.

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      Екатерина Ештокина
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