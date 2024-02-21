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11:49, 21 февраля 2024Путешествия

В Союзе туриндустрии высказались о проблемах россиян с загранпаспортами

Вице-президент РСТ: информация о проблемах с загранпаспортами противоречива

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Проблемы с ошибками в загранпаспортах или с ошибками сотрудников пропускных пунктов решаются, как правило, в судебном порядке, рассказал в разговоре с «Лентой.ру» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Он также заметил, что информация о проблемах россиян с выездом из страны является противоречивой.

«Я не в курсе, информация противоречивая. Случаев у меня таких нет. Разные бывают проблемы. Бывает, что ошибаются в пунктах пропуска. Бывает, что ошиблись в паспорте. Тогда надо подавать судебный иск к тем органам, которые допустили ошибку, если она была. Вот и все. Разные случаи, разные иски», — высказался Барзыкин.

Он заключил, что, как правило, любые подобные проблемы решаются в судебном порядке.

Ранее стало известно, что российских туристов перестали выпускать из страны из-за массово распространившихся ошибок в загранпаспортах.

Проблемы возникали, в частности, из-за использования неверного шрифта, а также опечаток в паспортах старого образца, выданных в период с 2023 по 2024 год.

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      Наталия Белова
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