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15:48, 21 февраля 2024Россия

В ЦИК высказались об отмене решения по регистрации Надеждина

Юрист ЦИК Сахаров: решение об отказе в регистрации Надеждина нельзя отменить

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Постановление Центральной избирательной комиссии (ЦИК) об отказе в регистрации Бориса Надеждина в качестве кандидата на президентских выборах не может быть отменено. Об этом высказался юрист ЦИК Сергей Сахаров, его слова приводит РИА Новости.

С таким заявлением представитель Центризбиркома выступил на заседании Верховного суда по иску самого Надеждина, в котором тот оспаривал отказ в регистрации. Сахаров отметил, что в подписях Надеждина значились люди, которых уже нет в живых, и для подтверждения валидности этих подписей не предоставили информации о подписантах.

По мнению Сахарова, принятое ЦИК решение — верное. «Мы полагаем, что данное постановление отменено быть не может», — подытожил юрист.

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Ранее заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что на пытавшегося зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты России Бориса Надеждина необходимо составить протокол об административном правонарушении.

Он пояснил, что политик не смог в срок возвратить деньги спонсорам его несостоявшейся избирательной кампании.

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