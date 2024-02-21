В Великобритании заявили о бегстве Зеленского после потери Авдеевки

Аналитик Меркурис: Зеленский был вынужден бежать из Киева после потери Авдеевки

Украинский лидер Владимир Зеленский на фоне новостей о потере Авдеевки был вынужден бежать из Киева. Об этом на своем YouTube-канале сообщил британский аналитик Александр Меркурис.

«Он не хочет оставаться в Киеве, где сложилась очень сложная для него политическая обстановка», — заявил эксперт, отметив, что после возвращения из Германии Зеленский не остался в Киеве, а поехал на фронт.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки. По словам Шойгу, в ходе боев за населенный пункт Вооруженные силы России наносили по городу до 450 высокоточных ударов в сутки.