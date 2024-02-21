Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:06, 21 февраля 2024Мир

В Великобритании заявили о бегстве Зеленского после потери Авдеевки

Аналитик Меркурис: Зеленский был вынужден бежать из Киева после потери Авдеевки

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский на фоне новостей о потере Авдеевки был вынужден бежать из Киева. Об этом на своем YouTube-канале сообщил британский аналитик Александр Меркурис.

«Он не хочет оставаться в Киеве, где сложилась очень сложная для него политическая обстановка», — заявил эксперт, отметив, что после возвращения из Германии Зеленский не остался в Киеве, а поехал на фронт.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки. По словам Шойгу, в ходе боев за населенный пункт Вооруженные силы России наносили по городу до 450 высокоточных ударов в сутки.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Запорожская АЭС отключена от последней внешней линии электропередачи. ВСУ продолжают обстреливать ее

      Стало известно о возможном снятии санкций с основателя «Яндекса»

      В Башкирии восемь силовиков пойдут под суд за получение взяток при выдаче прав

      В iPhone 15 появились расширенные настройки батареи

      Посол США посетила обвиняемого в шпионаже журналиста Эвана Гершковича

      Раскрыт бюджет второй части «Дюны»

      Стало известно о тяжелых потерях ВСУ при отходе из Авдеевки

      Россиянин выставил на продажу печать древнеримского царя за 7,5 миллиона рублей

      Россиянам раскрыли способ защититься от странного вируса на Пхукете

      В России повторно попытаются продать крупнейшего производителя спирта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше