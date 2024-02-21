В Верховной Раде назвали помощь Запада Украине рэкетом

Депутат Рады Дубинский назвал помощь Запада Украине рэкетом

Прозвучавшее в Сенате США предложение оказывать Украине помощь под залог полезных ископаемых является рэкетом. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Он назвал такие предложения антиконституционными и подчеркнул, что они могут вызывать только возмущение. По словам депутата, Запад регулярно заявляет, что Украина воюет за будущее Европы и США, их национальные интересы, и с такой позиции деньги Киеву должны выделяться безвозвратно.

«В 90-е годы это называлось простым словом — рэкет. Сейчас — международной финпомощью», — отметил Дубинский.

Ранее депутат заявил, что полномочия президента Украины Владимира Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены. При этом он отметил, что Верховная Рада останется легитимной.