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12:30, 21 февраля 2024Бывший СССР

В Верховной Раде назвали помощь Запада Украине рэкетом

Депутат Рады Дубинский назвал помощь Запада Украине рэкетом

Фото: Serhii Nuzhnenko / Radio Free Europe / Radio Liberty / Reuters

Прозвучавшее в Сенате США предложение оказывать Украине помощь под залог полезных ископаемых является рэкетом. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Он назвал такие предложения антиконституционными и подчеркнул, что они могут вызывать только возмущение. По словам депутата, Запад регулярно заявляет, что Украина воюет за будущее Европы и США, их национальные интересы, и с такой позиции деньги Киеву должны выделяться безвозвратно.

«В 90-е годы это называлось простым словом — рэкет. Сейчас — международной финпомощью», — отметил Дубинский.

Ранее депутат заявил, что полномочия президента Украины Владимира Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены. При этом он отметил, что Верховная Рада останется легитимной.

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      Александр Курбатов
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