Валя Карнавал показала откровенный наряд с декольте

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) снялась в откровенном наряде и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

22-летняя исполнительница запечатлела себя, когда позировала у стены в расклешенной мини-юбке на шнуровке со складками и обнажающей плечи блузке в вертикальную полоску. При этом звезда расстегнула верхнюю и нижнюю пуговицы, оголив часть груди и живота.

Кроме того, она примерила белые сетчатые чулки, очки в черной оправе и серебристые серьги-подвески. В то же время знаменитость распустила гладко уложенные волосы и сделала макияж, нанеся на веки голубые тени и подчеркнув губы коричневой помадой.

Ранее в феврале Валя Карнавал также снялась в прозрачном боди. Кроме того, она примерила мини-юбку с заниженной талией и оборками и босоножки на каблуках.