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11:49, 15 февраля 2024Ценности

Валя Карнавал снялась в прозрачном боди

Кадр: @karna.val

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) снялась в откровенном образе и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

22-летняя исполнительница позировала в полный рост на зеленом фоне в черной одежде. Ее наряд состоял из бюстгальтера пуш-ап и прозрачного боди с вырезами и глубоким декольте, которое подчеркивало грудь звезды.

Кроме того, она примерила мини-юбку с заниженной талией и оборками и босоножки на каблуках. Знаменитость распустила уложенные в гладкую прическу волосы, накрасила веки голубыми тенями и надела серебристую цепочку с крестом.

В декабре 2023 года Валя Карнавал раскрыла свой вес и назвала причины похудения. Она похудела до 46,3 килограмма и отметила, что данному изменению параметров тела способствовали нервное напряжение, недостаток сна и интенсивная работа.

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      Карина Черных
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