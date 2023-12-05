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14:42, 5 декабря 2023Ценности

Валя Карнавал раскрыла свой вес и назвала причины похудения

Фото: Telegram-канал Karna.val

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) раскрыла в Telegram свой вес и назвала причины похудения.

22-летняя исполнительница продемонстрировала фото весов, показав, что похудела до 46,3 килограмма. При этом знаменитость отметила, что данному изменению параметров тела способствовали нервное напряжение, недостаток сна и интенсивная работа.

«Зато на январских [праздниках] будет только за радость набрать пару килограммов», — указала звезда.

В октябре Валя Карнавал показала фигуру в откровенном наряде и также раскрыла свой вес, который на тот момент он составлял 48,9 килограмма. На размещенных кадрах 21-летняя инфлюэнсерша позировала в белом кроп-топе, который обнажал плоский живот, и мини-шортах с заниженной талией.

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      Карина Черных
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