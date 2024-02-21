Великобритания ввела санкции против тюремщиков Навального

Bloomberg: Британия ввела санкции против сотрудников колонии, где умер Навальный

Великобритания ввела санкции против сотрудников исправительной колонии №3 (ИК-3), где умер Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом сообщает Bloomberg.

«Сегодня мы вводим санкции в отношении самых высокопоставленных тюремных чиновников, ответственных за его содержание в исправительной колонии, где он провел свои последние месяцы. Ответственные за жестокое обращение с Навальным не должны питать иллюзий — мы привлечем их к ответственности», — цитирует агентство главу МИД Великобритании Дэвида Кэмерона.

Ограничительные меры вводятся в отношении начальника колонии полковника Калинина Вадима Константиновича, а также его заместителей Сергея Коржова, Василия Выдрина, Владимира Пилипчика, Александра Голякова и Александра Образцова. Наложенные санкции запрещают им въезд на территорию Соединенного Королевства.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США объявят в пятницу, 23 февраля, новые антироссийские санкции в связи со смертью Навального.