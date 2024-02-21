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14:55, 21 февраля 2024Наука и техника

Врач рассказал о вреде здоровью из-за Apple Vision Pro

«Известия»: Apple Vision Pro может вызвать головную боль и другие проблемы

Фото: Ringo Chiu / Globallookpress.com

Врач Владислав Воробьевский рассказал о потенциальном вреде здоровью от очков Apple Vision Pro. Об этом сообщают «Известия».

Врач-остеопат, рефлексотерапевт и реабилитолог Воробьевский заявил, что в первую очередь гаджеты могут спровоцировать головную боль. По его словам, у пациентов страдает шея, поскольку они наклоняют голову к устройствам как можно ближе. «Чем сильнее наклон головы, тем большая нагрузка приходится на мышцы стабилизаторы головы, которые не рассчитаны на статическую нагрузку», — заявил специалист.

«Один наклон головы стоит нескольких лишних килограммов нагрузки на шею, но если добавить к ним еще и шлем виртуальной реальности, то развитие синдрома Text Neck будет ускоряться вдвое», — подчеркнул Владислав Воробьевский. Он отметил, что Vision Pro весит 600 граммов, к тому же центр тяжести гарнитуры смещен вперед. Также девайс может вызвать и другие проблемы — например, ограничение в подвижности первого шейного позвонка.

«От использования Apple Vision Pro страдают также мышцы Вернье. Эти мышцы способствуют содружественному движению головы и глаз», — заметил врач. По его словам, также шлемы виртуальной реальности обладают эффектом суженного поля зрения. Специалист посоветовал делать перерывы при использовании устройства и обращаться к врачам при возникновении проблем со здоровьем.

Ранее обозреватель Bloomberg Марк Гурман назвали недостатки Apple Vision Pro и заявил, что они будут исправлены в новом поколении устройства. По его словам, второе поколение очков выйдет не раньше чем через 18 месяцев.

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      Андрей Ставицкий
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