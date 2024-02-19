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20:33, 19 февраля 2024Наука и техника

Перечислены недостатки Apple Vision Pro

Bloomberg: недостатки Vision Pro исправят во втором поколении в 2025 году

Фото: Christoph Dernbach / Globallookpress.com

Обозреватель Bloomberg Марк Гурман назвали недостатки Apple Vision Pro и заявил, что они будут исправлены в новом поколении устройства. Об этом сообщается в рассылке Гурмана, ее текст доступен на сайте агентства.

Специалист перечислил главные недостатки гарнитуры дополненной реальности. По словам автора, операционная система Vision Pro недостаточно оптимизирована, также интерфейс нуждается в улучшении: «Использовать гаджет в повседневной жизни может быть сложно». Помимо этого, обозреватель подчеркнул, что 3,5 тысячи долларов — очень высокая цена.

Гурман заявил, что Apple учтет все недостатки устройства при разработке второго поколения. Однако процесс создания займет не менее 18 месяцев — таким образом, продолжение гарнитуры Vision Pro появится не раньше второй половины 2025 года.

«Сторонники Vision Pro подчеркивают, что нынешняя модель — это лишь первое поколение. Со временем станет лучше», — процитировал фанатов Apple Марк Гурман. Специалист отметил, что первые продукты Apple часто бывают неидеальными и, например, у оригинальных iPhone, iPad и Apple Watch тоже были свои особенности.

В середине февраля сообщалось, что первые пользователи очков Apple Vision Pro начали избавляться от девайса. Владельцы устройства пожаловались на головную боль и укачивание при использовании гаджета, а также на неудобный интерфейс.

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      Андрей Ставицкий
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