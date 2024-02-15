Владельцы Apple Vision Pro захотели избавиться от устройства

The Verge: пользователи Vision Pro начали возвращать очки Apple

Первые пользователи очков Apple Vision Pro начали избавляться от девайса. Об этом сообщает The Verge.

Журналисты медиа обратили внимание на жалобы пользователей в соцсетях. Обладатели Vision Pro начали рассказывать о том, что захотели вернуть AR-гарнитуру в магазин. Среди основных причин недовольства устройством владельцы очков называют головную боль и укачивание, которые появляются при использовании девайса.

Среди жалоб также встречаются сообщения о повышенной сухости глаз или дискомфорте во время использования. Сотрудник The Verge Паркер Ортолани признался, что после контакта с Vision Pro у него лопнул кровеносный сосуд в глазу. «Гарнитуру было слишком неудобно носить даже в течение коротких периодов времени как из-за веса, так и из-за конструкции ремешка», — заметил он.

Один из пользователей отметил в Threads, что за 3500 долларов гаджет от Apple не обеспечивает достаточной производительности. Старший менеджер Google Картер Гибсон рассказал, что аппарат Apple оказался бесполезным, так как не поддерживал многие типы файлов, с которыми он работал.

Пользователи Reddit также отметили высокую стоимость AR-гарнитуры и неочевидную пользу. «Если очки непродуктивны и не доставляют удовольствия во время отдыха, то я не могут оправдать их владение», — заметил один из авторов. Журналисты The Verge подчеркнули, что у пользователей Vision Pro есть 14 дней с момента покупки, в течение которых они могут вернуть товар без объяснения причин.

Ранее исследователи Immersive Wire выяснили, что большинство приложений для Apple Vision Pro скачали менее 1000 раз. Также специалисты заявили, что магазин приложений для AR-очков нуждается в улучшении.