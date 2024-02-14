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14:22, 14 февраля 2024Наука и техника

Очки Vision Pro от Apple провалились

Большинство приложений для Apple Vision Pro скачали менее 1000 раз

Фото: Unsplash

Специалисты посвященного исследованию метавселенных портала Immersive Wire оценили популярность очков Apple Vision Pro. Об этом сообщается на сайте проекта.

По информации авторов, за время, прошедшее с момента выхода гарнитуры дополненной реальности в продажу для Vision Pro, вышло порядка 600 приложений. Большинство из них скачали не более 1000 раз, что очень мало. В исследовании говорится, что для разработчиков 1000 загрузок считается своего рода потолком — это означает, что их продукт никого не заинтересовал.

Например, приложение Hold On, добавляющее сферические таймеры, скачали всего шесть раз. Другая программа — JigSpace — напротив, получила 14 тысяч загрузок, причиной такого успеха назвали ее появление в рекламных материалах Apple. Авторы Immersive Wire отметили, что спустя неделю после выхода шлема дополненной реальности можно говорить о его провале, хотя у гаджета еще есть перспектива развития.

В заключение специалисты заявили, что магазин приложений для Vision Pro нуждается в улучшении. Авторы считают, что Apple необходимо создавать условия для появления нишевых программ.

Ранее обозреватель Bloomberg Марк Гурман заявил, что устройства дополненной реальности в будущем заменят собой iPad и прочие девайсы. При этом он отметил, что очки дополненной реальности Apple Vision Pro оказались противоречивыми.

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      Андрей Ставицкий
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