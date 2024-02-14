Очки Vision Pro от Apple провалились

Большинство приложений для Apple Vision Pro скачали менее 1000 раз

Специалисты посвященного исследованию метавселенных портала Immersive Wire оценили популярность очков Apple Vision Pro. Об этом сообщается на сайте проекта.

По информации авторов, за время, прошедшее с момента выхода гарнитуры дополненной реальности в продажу для Vision Pro, вышло порядка 600 приложений. Большинство из них скачали не более 1000 раз, что очень мало. В исследовании говорится, что для разработчиков 1000 загрузок считается своего рода потолком — это означает, что их продукт никого не заинтересовал.

Например, приложение Hold On, добавляющее сферические таймеры, скачали всего шесть раз. Другая программа — JigSpace — напротив, получила 14 тысяч загрузок, причиной такого успеха назвали ее появление в рекламных материалах Apple. Авторы Immersive Wire отметили, что спустя неделю после выхода шлема дополненной реальности можно говорить о его провале, хотя у гаджета еще есть перспектива развития.

В заключение специалисты заявили, что магазин приложений для Vision Pro нуждается в улучшении. Авторы считают, что Apple необходимо создавать условия для появления нишевых программ.

Ранее обозреватель Bloomberg Марк Гурман заявил, что устройства дополненной реальности в будущем заменят собой iPad и прочие девайсы. При этом он отметил, что очки дополненной реальности Apple Vision Pro оказались противоречивыми.