Предсказано исчезновение планшетов

Bloomberg: AR-очки типа Vision Pro заменят планшеты в будущем

Устройства дополненной реальности в будущем заменят собой iPad и прочие девайсы. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам авторитетного обозревателя Марка Гурмана, очки Vision Pro получились противоречивыми. «Было много разговоров о том, что гарнитура может стать будущим Mac или заменой iPhone», — заявил Гурман, отметив, что устройство дополненной реальности, несмотря на все недостатки первого поколения, выглядит как реальный девайс из будущего.

Автор предсказал, что через несколько лет на рынке появится больше моделей, предлагающих AR-опыт. В этой связи гаджеты для развлечений могут исчезнуть. «Очки — альтернатива вашему компьютеру, когда вы сидите на диване, в кровати или в самолете — в тех же местах, где вы можете использовать iPad», — подчеркнул Марк Гурман.

Однако журналист заметил, что в ближайшее время Vision Pro и другие устройства дополненной реальности не будут пользоваться популярностью: «сейчас это скорее "предварительный просмотр будущего", чем само будущее». По его словам, высокая стоимость, проблемы с оптимизацией и низкая автономность не привлекают потребителя.

Ранее инсайдеры рассказали, что китайская корпорация Huawei запланировала выпуск очков дополненной реальности, которые выйдут до конца года. Сообщается, что девайс будет стоить в два раза дешевле Apple Vision Pro.