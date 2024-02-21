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18:41, 21 февраля 2024Мир

Власти Польши не стали жертвовать выходными ради фермеров

IAR: власти Польши начнут переговоры с протестующими фермерами в понедельник

Фото: Wladyslaw Czulak / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Власти Польши назначили начало переговоров с протестующими фермерами на понедельник, 26 февраля. Об этом сообщило польское информационное агентство IAR, сославшись на заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михала Колодзейчака.

В интервью агентству Колодзейчак заявил, что после выходных ожидает жестких переговоров, но готов к ним. Он также выразил нежелание жертвовать интересами польских фермеров, добавив, что нацелен на «построение формулы, в которой фермеры будут восприниматься всерьез».

В ноябре 2023 года польские перевозчики начали блокировку погранпунктов на границе с Украиной. Позже к ним присоединились фермеры, обвинив Украину в нечестной конкуренции. 11 февраля сообщалось, что протестующие высыпали зерно из украинских фур на границе с Украиной.

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      Елизавета Мытарева
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