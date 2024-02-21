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14:09, 21 февраля 2024Россия

Володин сообщил о возвращении десятилетиями поедавшейся англичанами рыбы

Спикер ГД Володин: Россия вернула рыбу, которую англичане ели 68 лет

Фото: Florion Goga / Reuters

России удалось вернуть рыбу, которую англичане ели на протяжении 68 лет. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводятся в Telegram-канале «Дума ТВ».

Словами о возвращении поедавшейся англичанами рыбы парламентарий отреагировал на денонсацию Госдумой соглашения между Правительством СССР и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о рыболовстве.

По словам Володина, в 1956 году СССР попросту отдал «бессовестным англичанам» рыбу, и теперь — в 2024 году — в контексте наложенных на Россию санкций, рыба возвращается россиянам.

«Путин вернул нам нашу рыбу, потому что ее 68 лет ели англичане, бессовестные. Объявили нам санкции, а сами на 40 процентов свой рацион — меню рыбное — формируют из нашей трески. Вот теперь пускай худеют, умнеют», — объявил спикер Госдумы.

Ранее в нижней палаты парламента сообщили, что необходимость в денонсации возникла в результате прекращения Великобританией режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле.

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