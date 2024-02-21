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20:07, 21 февраля 2024Силовые структуры

Криминальный авторитет Фин получил новый срок за дезорганизацию колонии

Смотрящему чувашской колонии ИК-6 Фину дали срок за дезорганизацию учреждения

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Республике Чувашия к 12,5 года колонии особого режима приговорили 30-летнего уроженца Чеченской Республики Андрея Финогенова, известного в криминальном мире как Фин, за дезорганизацию колонии. О новом сроке для криминального авторитета в среду, 21 февраля, сообщает республиканское управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в феврале 2020 года воры в законе наделили Фина статусом смотрящего, который делал его главным среди содержащихся в колонии уголовников. Пользуясь безоговорочным авторитетом, с февраля по ноябрь 2020 года он руководил и координировал преступную деятельность на территории исправительной колонии, принимал карательные меры в отношении допустивших неприемлемые в криминальном мире проступки, поддерживал «воровские» понятия и распространял криминальную идеологию.

Кроме того, в январе 2022 года ради дезорганизации работы учреждения он прилюдно применил насилие в отношении сотрудника ИК-6.

В 2021 году Андрея Финогенова (Фина) приговорили к десяти годам колонии строгого режима по делу о криминальном статусе.

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