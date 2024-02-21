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15:18, 21 февраля 2024Ценности

Возлюбленный Меган Фокс показал новую татуировку и вызвал споры в сети

Фото: @machinegunkelly

Американский рэпер, рок-музыкант и актер Колсон Бейкер, более известный как Machine Gun Kelly, показал новую татуировку и вызвал споры в сети. Соответствующая публикация появилась в его Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

33-летний возлюбленный актрисы Меган Фокс предстал на размещенном кадре в черных брюках и с обнаженным торсом. При этом верхняя часть его туловища и руки оказались покрыты черными чернилами, за исключением полос, где были видны старые рисунки на коже. Артист отметил, что сделал данную монохромную татуировку в «духовных целях».

Поклонники оценили внешний вид музыканта в комментариях. «Это так красиво. Мне нравится наблюдать за твоим преображением», «Выглядишь как логотип Adidas», «Это ужасно», «Самая глупая вещь, которую я видел», «Горжусь тобой, интересно наблюдать за трансформацией», «Прекрасно смотрится», «Кажется, теперь я стал фанатом», — заявили юзеры.

В январе сообщалось, что американская рэперша и звезда реалити-шоу Крисин Юджиния Мэлоун, более известная как Крисин Рок (Chrisean Rock), набила на лице портрет сидящего в тюрьме возлюбленного.

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      Алина Гостева
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