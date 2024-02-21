Врачи вытащили из носа мужчины 150 живых паразитов

В США медики извлекли из носа жаловавшегося на отек мужчины 150 живых личинок

У мужчины из США из носа извлекли 150 личинок, после того как он обратился в больницу с жалобами на боль и кровотечения. Об этом сообщает WFLA.

После длительных общих симптомов мужчина внезапно столкнулся с сильнейшим отеком лица, из-за которого почти потерял способность говорить. Когда отоларинголог Дэвид Карлсон начал осматривать нос пациента и проверять его пазухи, он заметил, что что-то движется внутри. Врач ввел внутрь камеру и обнаружил десятки личинок, которые жили в пазухах мужчины и питались их содержимым.

«Они были разного размера, но тех, что покрупнее можно сравнить с кончиком мизинца. Я понял, что дело плохо, потому что у основания черепа пациента уже начала формироваться эрозия, которая располагалась очень близко к его мозгу и глазу», — рассказал Карлсон. Личинки также проникли в другие ткани на лице. Если бы паразиты добрались до мозга, мужчину мог ждать летальный исход. В общей сложности медики вытащили около 150 живых личинок, используя несколько разных способов.

При этом у пациента была слабая иммунная система из-за опухоли, которую вырезали примерно из той же области 30 лет назад. Этот фактор мог поспособствовать заражению, как и то, что после удаления опухоли рядом с пазухами у мужчины остались пустоты. Пациент предположил, что паразиты поселились у него в носу после рыбалки и близкого контакта с сырой рыбой.

Мужчине прописали антипаразитарные средства. Врачи ожидают, что он полностью выздоровеет.

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