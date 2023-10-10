Блогер съел кишащую ленточными червями рыбу ради просмотров

Мужчина из США съел рыбу с паразитами в погоне за просмотрами. Об этом пишет Oddity Central.

23-летний Никола Кратка из штата Флорида называет себя «экстремальным едоком» и снимает видео, где ест продукты, от которых обычные люди отказались бы. Недавно мужчина поймал в озере окуня и обнаружил ленточных червей, когда начал потрошить рыбу. В то время как большинство людей выбросили бы зараженного окуня, блогер решил съесть его. Он снял об этом ролик, который выложил в социальную сеть TikTok.

Кратке удалось привлечь внимание пользователей сети, однако его поступок не остался без последствий. Через некоторое время блогер стал испытывать проблемы со здоровьем: у него заболел живот, началась диарея, слабость и избыточное потоотделение. Мужчина был вынужден обратиться к врачу и начал принимать несколько антипаразитарных препаратов.

Однако, несмотря на это, Кратка не жалеет о своем поступке. «Я идиот, и я не собираюсь никого обманывать: в произошедшем я виню только себя. (...) Я хожу в туалет постоянно, мой желудок сводит меня с ума. Но я ни о чем не жалею, я буду экстремально питаться до конца своих дней», — сообщил блогер на видео, рассказывая подписчикам о проблемах с желудком.

При этом доктор предупредил Кратку, что паразиты могут быть очень опасны. Некоторые черви могут вызывать припадки, поражение мышечной ткани, а в некоторых случаях они могут обосноваться в мозгу или глазах. Многие комментаторы укорили Кратку в безответственном отношении к здоровью и погоне за хайпом.

Ранее сообщалось, что в Канберре впервые в истории медицины живого червя-паразита Ophidascaris robertsi длиной восемь сантиметров извлекли из мозга пациентки. Обычно эти паразиты поражают питонов.