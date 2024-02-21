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09:58, 21 февраля 2024Россия

Вручение российским мэром сертификатов на жилье в резиновой перчатке объяснили

Власти Ишима объяснили перчатку у мэра на вручении сертификатов травмой пальца

Администрация Ишима объяснила, почему у мэра города Федора Шишкина во время церемонии вручения сертификатов на жилье молодым семьям на руке была надета резиновая перчатка. Об этом сообщает «Наш город».

«Действительно, при вручении сертификатов на правой руке у Федора Борисовича была надета перчатка в целях предотвращения попадания инфекции из-за поврежденного пальца», — объяснили там.

Жители Ишима, по мнению администрации города, знают, что мэр всегда открыт к общению с населением. Власти выразили сожаление, что травма руки вызвала негативную реакцию у местных жителей.

Видеозапись из Ишима Тюменской области появилась в сети 20 февраля. На ней глава города жал руки людям в резиновой перчатке, надетой на одну руку. В мэрии тогда не смогли объяснить, зачем Шишкин надел ее.

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      Анастасия Шейкина
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