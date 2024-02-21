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05:26, 21 февраля 2024Бывший СССР

Российский военный рассказал о найденной в Авдеевке технике ВСУ

Бойцы ВС РФ обнаружили в Авдеевке десятки единиц брошенной ВСУ техники из США

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Украинские военные бросили в Авдеевке американскую и советскую технику. Об этом сообщил замкомандира по вооружению с позывным «Клевер», передает РИА Новости.

Он рассказал, что солдаты украинской армии, отступая из города, оставили порядка десяти единиц БМП-1, еще примерно столько же американских бронетранспортеров М113. При этом, как отметил военный, техника пригодна для ремонта. По его словам, бронемашину отремонтируют, после чего она будет выполнять задачи в интересах Вооруженных сил России.

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      Марина Совина
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