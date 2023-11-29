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05:30, 29 ноября 2023Наука и техника

Названа самая неэффективная техника ВСУ

Военный эксперт Дандыкин: американский М113 — самая неэффективная техника ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Самая неэффективная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в текущую погоду — это американский бронетранспортер (БТР) М113, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал и другое нерезультативное оружие Киева.

«У них есть миномет "Молот". Они говоря, что довели его [до ума], но он все время взрывался. Это их производство на базе нашего советского миномета. В принципе, если брать доморощенную технику, то картина такая же. Не получились у них ни БТР, ни танки, которые не пошли», — заявил военный эксперт.

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Ранее генерал-лейтенант Вооруженных сил (ВС) ФРГ в отставке Роланд Катер предупредил Украину о крайне тяжелой зиме. По его мнению, Киев может потерять объекты критической инфраструктуры из-за мощных ударов России.

Также президент Чехии Петр Павел заявил, что нынешних поставок боеприпасов недостаточно для того, чтобы позволить Украине продолжать активные военные действия. Чешский лидер добавил, что даже в поддерживающих Киев странах растет неуверенность.

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