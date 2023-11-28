В Германии предсказали Украине тяжелую зиму из-за мощных ударов России

Генерал ВС ФРГ Катер: Украину ждет тяжелая зима из-за мощных ударов России

Украину ждет крайне тяжелая зима, поскольку она может потерять объекты критической инфраструктуры из-за мощных ударов России. Об этом Киев предупредил генерал-лейтенант Вооруженных сил (ВС) ФРГ в отставке Роланд Катер в интервью немецкому телеканалу Welt.

«Россия может уничтожить объекты критической инфраструктуры дальнобойной артиллерией и ракетами. Украина столкнется с холодной зимой», — сказал он. Кроме того, немецкий военный добавил, что с наступлением зимы увеличится противостояние в воздухе.

Ранее европейские чиновники обеспокоились вероятным ослаблением украинской армии. По их словам, положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) может пошатнуться этой зимой из-за нехватки личного состава и боеприпасов.