На Западе обеспокоились вероятным ослаблением ВСУ этой зимой

WSJ: на Западе считают, что положение ВСУ может пошатнуться этой зимой

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) может пошатнуться этой зимой из-за нехватки личного состава и боеприпасов. Вероятным ослаблением украинской армии обеспокоились несколько европейских чиновников, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, ВСУ страдают от нехватки пехоты из-за больших потерь в ходе летнего контрнаступления и обороны Артемовска. Кроме того, в материале говорится о «погрязшей в коррупции, неработающей системе призыва», из-за которой на фронте оказываются неподготовленные бойцы.

«Москва имеет преимущество на военном, политическом и экономическом фронтах», — говорится в сообщении. Уточняется, что Украина вряд ли сможет провести еще одно наступление в ближайшее время, а в следующем году рискует оказаться в еще более невыгодном положении.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что ВСУ ждут новые трудности с приходом зимней погоды из-за проблем с экипировкой. Также он предрек, что поставленная Киеву западная техника будет чаще выходить из строя, поскольку не готова работать в зимних условиях.