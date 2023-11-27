Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:56, 27 ноября 2023Бывший СССР

ВСУ предрекли новые трудности с приходом зимней погоды

Военный эксперт Леонков: с приходом зимней погоды ВСУ ждут новые трудности

Фото: Sebastian Kahnert / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ждут новые трудности с приходом зимней погоды, в то время как Российская армия готова к холодам. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков, передает Telegram-канал «Абзац».

«С зимней экипировкой у них все плохо. Есть еще фактор "зеленки" — маскирующий фактор позволял им скрытно передвигаться, сейчас он сойдет на нет. Также не получится скрытно перемещать технику, она будет светиться на тепловизорах как свечка», — сказал Леонков.

По его словам, еще до прихода сильных холодов появлялись сообщения, что военных ВСУ эвакуировали в тыл с переохлаждением и обморожением конечностей. Также он предрек, что поставленная Киеву западная техника будет чаще выходить из строя, поскольку не готова работать в зимних условиях.

Ранее военный эксперт Александр Перенджиев заявил о наступлении переломной ситуации в зоне проведения спецоперации. По его словам, наступательные действия украинской стороны захлебнулись, в то время как Российская армия ведет успешные бои на нескольких участках фронта.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Кадырова хотят обязать лично отвечать за траты денег из бюджета. Почему Минфин взялся за республики Кавказа?

      Россиянин ушел на СВО за месяц до конца срока и лишился ног

      В США предупредили об угрозе нацбезопасности из-за Байдена

      Бузова увидела величие в своем влиянии на шоу-бизнес

      Южная Корея заявила о переброске сил КНДР в демилитаризованную зону

      Израиль и Илон Маск договорились об использовании Starlink в секторе Газа

      Селена Гомес сменила имидж и вызвала споры в сети

      Китай расширил военно-морскую базу в Южно-Китайском море

      Военный ВСУ заочно получил 16 лет за приказ обстрелять из минометов жилые дома

      Перечислены шесть вредных советов для начальников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости