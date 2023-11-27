ВСУ предрекли новые трудности с приходом зимней погоды

Военный эксперт Леонков: с приходом зимней погоды ВСУ ждут новые трудности

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ждут новые трудности с приходом зимней погоды, в то время как Российская армия готова к холодам. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков, передает Telegram-канал «Абзац».

«С зимней экипировкой у них все плохо. Есть еще фактор "зеленки" — маскирующий фактор позволял им скрытно передвигаться, сейчас он сойдет на нет. Также не получится скрытно перемещать технику, она будет светиться на тепловизорах как свечка», — сказал Леонков.

По его словам, еще до прихода сильных холодов появлялись сообщения, что военных ВСУ эвакуировали в тыл с переохлаждением и обморожением конечностей. Также он предрек, что поставленная Киеву западная техника будет чаще выходить из строя, поскольку не готова работать в зимних условиях.

Ранее военный эксперт Александр Перенджиев заявил о наступлении переломной ситуации в зоне проведения спецоперации. По его словам, наступательные действия украинской стороны захлебнулись, в то время как Российская армия ведет успешные бои на нескольких участках фронта.