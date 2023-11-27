Военный эксперт назвал переломной ситуацию в зоне СВО

Военный эксперт Перенджиев: в зоне СВО намечается перелом после провалов ВСУ

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) намечается перелом после провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил военный эксперт и доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в интервью «Известиям».

Перенджиев отметил, что наступательные действия украинской стороны захлебнулись, в то время как Российская армия ведет успешные бои на нескольких участках фронта.

Эксперт добавил, что в ВСУ опасаются переломной ситуации, которая может привести к расширению зоны проведения спецоперации. Он отметил, что в Киеве боятся заявлений о необходимости взять под контроль Одесскую, Николаевскую и Харьковскую области.

Ранее генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Наев назвал вероятным расширение конфликта с Россией за пределы востока и юга страны. «Мы к этому готовимся. Мы строим оборонительные сооружения, ставим мины и обучаем наши войска», — сказал он.