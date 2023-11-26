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21:18, 26 ноября 2023Мир

Стало известно о страхе ВСУ перед расширением конфликта

ABC News: ВСУ боятся расширения конфликта за пределы востока и юга Украины

Фото: Unsplash

Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Наев заявил, что украинское командование опасается расширения конфликта с Россией за пределы востока и юга страны. Его слова приводит ABC News.

Военный предупредил о расширении конфликта в том случае, если Россия продолжит наращивать производство оружия и улучшать военные технологии.

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«Мы к этому готовимся. Мы строим оборонительные сооружения, ставим мины и обучаем наши войска», — отметил Наев.

По словам авторов публикации, ВСУ не достигли серьезных успехов в этом году, поскольку российские военные применяли усовершенствованное вооружение. Кроме того, Москва обладает превосходством в воздухе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил за завершение конфликта с Россией. По его словам, замороженный кризис является патовой ситуацией.

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      Марина Совина
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