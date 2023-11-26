Стало известно о страхе ВСУ перед расширением конфликта

ABC News: ВСУ боятся расширения конфликта за пределы востока и юга Украины

Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Наев заявил, что украинское командование опасается расширения конфликта с Россией за пределы востока и юга страны. Его слова приводит ABC News.

Военный предупредил о расширении конфликта в том случае, если Россия продолжит наращивать производство оружия и улучшать военные технологии.

«Мы к этому готовимся. Мы строим оборонительные сооружения, ставим мины и обучаем наши войска», — отметил Наев.

По словам авторов публикации, ВСУ не достигли серьезных успехов в этом году, поскольку российские военные применяли усовершенствованное вооружение. Кроме того, Москва обладает превосходством в воздухе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил за завершение конфликта с Россией. По его словам, замороженный кризис является патовой ситуацией.