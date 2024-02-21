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06:18, 21 февраля 2024Бывший СССР

Выступление Зеленского в Мюнхене назвали полным провалом

Политолог Бондаренко: выступление Зеленского в Мюнхене стало полным провалом
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью YouTube-каналу Politeka назвал выступление президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности полным провалом.

«Это набор пропагандистских клише, лозунгов, которые (...) можно скармливать обывателю», — сказал он. Бондаренко считает, что политику не стоило предлагать западным лидерам те же самые заявления, которые Украина «продуцирует» для внутренней аудитории. Политолог добавил, что слушателям Зеленского в Мюнхене известно истинное положение на Украине из докладов разведки и закрытой аналитики. По его словам, готовить такую речь, какую представил украинский президент, было «совершенно недопустимо».

Аналитик также прокомментировал заявление Зеленского о том, что Киев перестанет считать Вашингтон партнером Украины при отказе от дальнейшей финансовой помощи. Бондаренко заявил, что это была «одна из самых больших глупостей» политика, и обвинил украинского лидера в том, что тот возомнил себя «центром мира».

Ранее сообщалось, что Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности признал превосходство российских войск над Вооруженными силами Украины. Политик назвал украинский конфликт несправедливым «с точки зрения преимущества».

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      Марина Совина
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