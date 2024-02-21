Яндекс Музыка представила обновленный алгоритм «‎Незнакомое» в Моей волне

Сервис Яндекс Музыка запустил обновленный алгоритм «‎Незнакомое» в Моей волне

Яндекс Музыка сообщила о запуске обновленного алгоритма «‎Незнакомое» в Моей волне, благодаря которому слушатели смогут узнать еще больше новых артистов. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты ру».

По словам представителей сервиса, благодаря обновлению пользователи добавляют в Коллекцию на 20 процентов больше новых треков неизвестных им ранее исполнителей. Алгоритм специализируется на поиске незнакомых артистов и позволяет расширить музыкальный кругозор слушателей.

«Настройка "Незнакомое" смещает поток рекомендаций в сторону неизвестных треков. Она предназначена специально для активного поиска новой музыки и артистов. Мы считаем особенно важным развивать способность наших алгоритмов выходить за пределы рекомендационного пузыря, тем самым удивлять и воодушевлять пользователей новой музыкой», — сказал Александр Сафронов, главный по рекомендациям в Яндекс Музыке.

Подчеркивается, что новая версия настройки получила отдельный ранжирующий алгоритм. Он обучен искать незнакомые слушателю треки, которые тот с большей вероятностью лайкнет. Отмечается, что благодаря этому настройка «Незнакомое» стала смелее: она чаще находит новые треки, в том числе те, которым пользователь поставит лайк и добавит в Коллекцию с первого прослушивания.

При этом алгоритм учитывает музыкальные предпочтения пользователей, не делает резких скачков между несовместимыми жанрами и плавно рекомендует смежные направления.

На данный момент Моя волна «Незнакомое» доступна на сайте и в приложениях Яндекс Музыки: ее можно найти в поисковой строке сервиса, в настройках Моей волны «По характеру» или запустить на Яндекс Станции фразой: «Незнакомое в Моей волне».