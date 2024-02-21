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15:02, 21 февраля 2024Силовые структуры

Заминировавшего машину родственника россиянина арестовали

МВД: в Краснодаре арестовали мужчину, заминировавшего машину родственника

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Краснодаре суд арестовал 49-летнего местного жителя, заминировавшего машину родственника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, россиянину предъявлено обвинение по части 1 статьи 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

Ранее стало известно, что потерпевший заметил, как мужчина что-то делает под его машиной. Он вызвал полицию. Те нашли на днище огнетушитель, однако собака определила, что это бомба. Тогда силовики оцепили территорию и эвакуировали жильцов, чтобы обезвредить устройство.

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      Екатерина Кашурникова
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